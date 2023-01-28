Настоящий детектив: на льду Невы нашли обгоревшее тело без одежды (фото 18+)

Рядом с телом были обнаружены канцелярский нож и зажигалка. Что же там произошло?

В Ленинградской области на льду было найдено обгоревшее тело. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Тело человека было обнаружено у поселка имени Свердлова на пересечении Овцинской улицы с восьмой линией на Неве.

Прямо у знака «Купаться запрещено» местные жители увидели на льду страшную картину и сразу же сообщили в правоохранительные органы. Прибыв на место происшествия, сотрудники органов заметили, что обгоревший с ног до головы человек был полностью голый. Рядом не было обнаружено одежды, а пепла было очень мало.

Единственное, что оказалось рядом с трупом — зажигалка и канцелярский нож.

Также на ногах человека видны следы, похожие на следы связывания на щиколотках. Произошло что-то загадочное или человек сжег сам себя?

По словам местных жителей, у них никогда не происходило ничего похожего. А один мужчина рассказал, что день назад уже видел какого-то человека, который стоял на льду, хотя это было запрещено.

Сейчас сотрудники полиции приступили к расследованию данного инцидента. Личность погибшего пока не установлена.

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