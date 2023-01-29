В аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Предварительно, к атаке причастны боевики радикальной исламской группировки.

В аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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В аэропорту столицы Сомали Могадишо обстреляли российский вертолет, участвующий в гуманитарной миссии ООН. Об этом сообщили в посольстве РФ в Джибути, по совместительству выполняющем функции посольства в Сомали.

По предварительным данным, к атаке на воздушное судно причастна радикальная исламская группировка «Аш-Шабаб»*.

Уточняется, что пострадавших в результате обстрела нет, пилоты продолжают работу. Вертолет принадлежит компании «ЮТэйр — Вертолетные услуги».

Инцидент произошел 23 января, однако сообщили о нем только сейчас.

Группировка «Аш-Шабаб»* базируется в Сомали и имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»**. Ее цель — вооруженная борьба против центрального правительства Сомали и препятствие гуманитарной деятельности ООН.

* — деятельность организации запрещена в России.

** — движение признано террористическим и запрещено в РФ.

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