Актриса Карина Зверева «оторвала грудь» на тренировке

Спорт — это хорошо, однако знаменитость переборщила со стараниями.

Актриса Карина Зверева проводит много времени в спортзале и регулярно выполняет тяжелые физические упражнения. Несмотря на то, что звезда привыкла к силовым нагрузкам, иногда тренировки все равно идут не по плану. Например, недавно красавица не рассчитала силу и повредила имплант, установленный под мышцу.

Неприятный случай произошел во время занятий аштанга-йогой. Это направление отличается особенными силовыми нагрузками. Когда знаменитость выполняла очередную асан, то немного переусердствовала. Сначала Зверева ничего не поняла, боль наступила уже потом, когда звезда оказалась дома.

«Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Имплант вырвала, который мне поставили под мышцу. Но я сначала не поняла, что оторвала грудь: не почувствовала. Вечером температура поднялась, думала коронавирус. На следующий день одна грудь увеличилась. Я пошла на узи — было много жидкости», — заявила красавица в эфире федерального телеканала.

Стоит отметить, что Зверева увеличила бюст еще до появления сына Эрнеста. Наследник родился на свет пять лет назад от гражданского мужа модели, фитнес-тренера и предпринимателя Рафаэля Хусяинова. Несмотря на наличие импланта, брюнетка кормила малыша грудью.

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