Роналду с телохранителями устроил «шоу» в ресторане Саудовской Аравии

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Знаменитый футболист разыграл гостей заведения, достав один лишь прибор.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Zaitsev; 5-tv.ru

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Пример ироничного отношения к своей популярности показал Криштиану Роналду. Знаменитый футболист, теперь выступающий за клуб «Ан-Наср», решил пошутить над гостями ресторана в столице Саудовской Аравии.

Звезда футбола вошел в заведение в окружении телохранителей — посетители тут же достали камеры и начали его снимать. Очевидно, португалец был в хорошем настроении и решил посмеяться над гостями: он тоже достал телефон и начал снимать всех в ответ.

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