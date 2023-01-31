Роналду с телохранителями устроил «шоу» в ресторане Саудовской Аравии

Пример ироничного отношения к своей популярности показал Криштиану Роналду. Знаменитый футболист, теперь выступающий за клуб «Ан-Наср», решил пошутить над гостями ресторана в столице Саудовской Аравии.

Звезда футбола вошел в заведение в окружении телохранителей — посетители тут же достали камеры и начали его снимать. Очевидно, португалец был в хорошем настроении и решил посмеяться над гостями: он тоже достал телефон и начал снимать всех в ответ.