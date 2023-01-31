Путин выслушал доклад генпрокурора Краснова

Эфирная новость 29

Краснов доложил Путину о возвращении домой россиян, мобилизованных с нарушениями

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Генпрокурор доложил о наиболее значимых направлениях работы ведомства в настоящее время.

Больше девяти тысяч россиян, которые были мобилизованы незаконно и по состоянию здоровья не могут проходить службу в зоне СВО, вернулись домой после вмешательства прокуратуры.

О том, как надзорное ведомство защищает права граждан, президенту сегодня доложил генеральный прокурор Игорь Краснов.

«К сожалению, были проблемы, связанные и с выплатами военнослужащим положенного им денежного содержания. Это прежде всего было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных „Алушта“, блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решениям суда, к примеру. В настоящее время все денежные средства уже доведены и возникающие проблемы, — они, безусловно, возникают, — прокуроры в том числе разрешают как можно быстрее», — доложил Краснов.

«Вы упомянули о правах мобилизованных граждан. Я Вас прошу продолжить контроль за этим направлением, за этой сферой деятельности. И конечно, в сфере нашего внимания, внимания государства под особым контролем должны находиться семьи с детьми», — отметил президент.

«По инициативе прокуроров было пересмотрено свыше 140 тысяч незаконных решений об отказе в выдаче пособий на детей», — сообщил Игорь Краснов, отметив, что сейчас родители уже получили все положенные выплаты.

Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на 31 января для всех знаков зодиака

Последние новости

22:00
В США заявили о готовности применить ядерное оружие для защиты Южной Кореи
21:52
«Останавливаться не намерен»: Денис Пушилин рассказал о своих детях
21:40
Лариса Долина приняла участие в рок-оратории о подвиге «Молодой гвардии»
21:22
Human Rights Watch обвинила ВСУ в использовании запрещенных «мин-бабочек»
21:10
Снова за старое: Стас Барецкий полез в драку с молодежью из-за продавщицы
21:03
«Все в штатном режиме»: танки Т-72Б3 громят позиции ВСУ

Сейчас читают

Полковник запаса объяснил, почему США поставят на Украину копию танков Abrams
Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой
Что делать в случае обнаружения в медкарте записи о консультациях и исследованиях, которых на самом деле не было
Газ в Европе не хочет дорожать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023