ФСБ рассекретила архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 158

Публикуемые документы содержат участие Управления НКВД в работах по разминированию в Сталинграде, информацию о подвиге 10-й стрелковой дивизии НКВД СССР и многое другое.

ФСБ рассекретила архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы

Фото: www.globallookpress.com

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В преддверии дня 80-летия Победы в Сталинградской битве Федеральная служба безопасности (ФСБ) рассекретила архивные документы. Они посвящены работе советских органов госбезопасности и ужасающим преступлениям врагов народа.

Так, например, в документах имеется фрагмент справки начальника УНКВД по Сталинградской области комиссара госбезопасности 3-го ранга А. И. Воронина «О положении и итогах оперативно-чекисткой работы в районах области и города Сталинград, освобожденных от немецко-фашистских оккупантов», справка «Об участии Управления НКВД в работах по разминированию территории города Сталинграда и Сталинградской области», а также факты грабежей и злодеяний оккупантов.

Также в документах указано, как благодаря подвигу 10-й стрелковой дивизии НКВД СССР удалось удержать город в момент массированной бомбардировки. Фашисты грабили дома, забирая вещи, еду, посуду, мебель. Если хозяева сопротивлялись отдавать, их расстреливали. Такая участь настигла заводского рабочего Зотова Георгия Федоровича. Его в октябре 1942 года вместе с матерью, женой, двумя детьми убили.

ФСБ рассекретила архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы

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ФСБ России

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ФСБ России

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ФСБ России

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ФСБ России

При отступлении фашисты уничтожили все свидетельства о минировании территорий. Передвижение представляло смертельную угрозу для советских граждан. Чтобы найти мины, сотрудникам УНКВД пришлось допросить около 50 тысяч военнопленных. Они рассказали и местоположении мин.

«Были установлены главные виновники в злодеяниях, совершенных в период оккупации. Среди них генерал-майор Пауль Ленинг, возглавлявший немецкую военную комендатуру в Сталинграде, являлся организатором грабежей и издевательств над советскими гражданами оккупированных немецкими захватчиками районов», — сказано в заключении следственного отдела от 29 июня 1943 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 80 лет назад удалось освободить Сталинград.

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ФСБ рассекретила архивные документы к 80-летию Сталинградской битвы

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