Хотите прибавки — просите: как быстро увеличить зарплату

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Рита Миронова
Рита Миронова 28

Прибавку к зарплате чаще давали тем россиянам, которые просили повышения на 30% и более

Хотите прибавки — просите: как быстро увеличить зарплату

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Как показал опрос, повышения чаще добиваются те, кто напрямую просит об этом работодателя. Но как правильно это сделать?

Работники, которые просили прибавку к зарплате, чаще добивались ее повышения в течение последнего года. Об этом сообщает Газета.ру, ссылаясь на исследование специалистов сервиса по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob.

Согласно результатам исследования, сотрудники компаний просили к окладу 30% и больше. Всего к работодателю с этим вопросом обращались 38% работающих россиян, причем большинство из них — мужчины. Молодые люди с доходом выше среднего просили прибавку чаще, чем старшее поколение и сотрудники, у которых зарплата меньше.

Примечательно, что большая часть опрошенных просила прибавку в размере 20% к окладу, однако фактически работодатель повышал им доход только на 10%. А у 56% россиян переговоры по поводу повышения зарплаты оказались безрезультатными.

Отказывали чаще тем, кто просил повышения на 5%. Большего успеха добивались сотрудники, которые просили увеличить зарплату на 30%.

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Хотите прибавки — просите: как быстро увеличить зарплату

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