Можно ли вылечить ангину с помощью мороженого — советы врача

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Рита Миронова
Рита Миронова 35

Врач Ашурова заявила, что мороженое помогает снизить боль в горле при ангине

Можно ли вылечить ангину с помощью мороженого — советы врача

Фото: www.globallookpress.com / Jonas Güttler

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Поможет ли сладкое лакомство спасти от боли и тяжелой болезни?

Мороженое может помочь при боли и воспалении в горле, но может ли оно полностью вылечить от ангины, выяснили URA.RU в беседе с врачом-терапевтом Еекатериной Демьяновской.

По словам медика, некоторым пациентам после удаления гланд или миндалин предлагают мороженое сами врачи. Но на самом деле мнения на эту тему разнятся.

«Местное действие холода при остром тонзиллите специалисты рассматривают с разных точек зрения. Роспотребнадзор утверждает, что мороженое благодаря местному охлаждению способствует уменьшению отека и боли в горле, снижению дискомфорта при глотании. При этом ведомство рекомендует продукт не как единственное средство для лечения ангины, но как его возможный компонент», — объяснила врач.

Вместо сладкого лакомства она посоветовала выбрать более безопасную альтернативу — спреи и пастилки с противоотечным, противовоспалительным и обезболивающим действием.

Своим мнением поделилась и врач-терапевт Жанна Ашурова. Она считает, что мороженое может быть пойти на пользу.

«Холод вызывает спазм слизистых оболочек и сосудов. В этом и заключается польза сладкого лакомства при ангине. Конечно, лечить ангину с помощью только мороженого нельзя, но в качестве дополнения — почему бы нет, если конкретному пациенту приносит пользу», — отметила эксперт.

Ранее 5-tv.ru публиковал лучшие советы для лечения горла от лор-врача.

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Можно ли вылечить ангину с помощью мороженого — советы врача

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