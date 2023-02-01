Поможет ли сладкое лакомство спасти от боли и тяжелой болезни?

Мороженое может помочь при боли и воспалении в горле, но может ли оно полностью вылечить от ангины, выяснили URA.RU в беседе с врачом-терапевтом Еекатериной Демьяновской.

По словам медика, некоторым пациентам после удаления гланд или миндалин предлагают мороженое сами врачи. Но на самом деле мнения на эту тему разнятся.

«Местное действие холода при остром тонзиллите специалисты рассматривают с разных точек зрения. Роспотребнадзор утверждает, что мороженое благодаря местному охлаждению способствует уменьшению отека и боли в горле, снижению дискомфорта при глотании. При этом ведомство рекомендует продукт не как единственное средство для лечения ангины, но как его возможный компонент», — объяснила врач.

Вместо сладкого лакомства она посоветовала выбрать более безопасную альтернативу — спреи и пастилки с противоотечным, противовоспалительным и обезболивающим действием.

Своим мнением поделилась и врач-терапевт Жанна Ашурова. Она считает, что мороженое может быть пойти на пользу.

«Холод вызывает спазм слизистых оболочек и сосудов. В этом и заключается польза сладкого лакомства при ангине. Конечно, лечить ангину с помощью только мороженого нельзя, но в качестве дополнения — почему бы нет, если конкретному пациенту приносит пользу», — отметила эксперт.

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