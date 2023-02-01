Не на родине: где закопают Саакашвили

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 113

Саакашвили сообщил, в какой стране хочет быть похоронен

Не на родине: где закопают Саакашвили

Фото: www.globallookpress.com / Nazar Furyk

Читайте нас в: Дзен Новости

Политик даже надел подходящую футболку под странное заявление.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили уже задумался о своих похоронах. Мысли о смерти его одолели на судебном заседании, на котором политик озвучил страну, в которой хотел быть похоронен. По мнению Саакашвили, его тело непременно должны закопать на Украине. Об этом он сказал прямо в суде, по видеосвязи из частной клиники в Тбилиси, где проходит курс лечения.

«Мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине», — заявил бывший грузинский лидер.

Сообщается, что Саакашвили говорил на украинском языке, его слова переводила переводчица. После того как выступление кончилось, политик приподнял футболку с надписью ukrainian (украинец — Прим. ред.) и продемонстрировал часть живота, чтобы еще раз обратить внимание на свои «муки».

Также судья Георгий Аревадзе задал вопрос экс-главе Грузии о доступности питания и необходимых лекарствах. На этом политик дал положительный ответ.

К слову, возможно бывший грузинский лидер не всегда искренен в своих заявлениях. Ранее 5-tv.ru сообщал, как Саакашвили имитирует припадки и недуги.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
70.52
0.93 76.30
0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:25
Огнем и мечом: российские войска поразили бригады ВСУ у Угледара
16:20
Неудачная прогулка: зачем американка привела теленка на Красную площадь
16:04
Появились подробности о состоянии заболевшего Щербакова
16:02
Российские войска заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
15:58
Станет ли птичий грипп страшнее коронавируса? Мнение ученого-инфекциониста
15:44
«Не успел»: директор театра раскрыла подробности госпитализации Щербакова

Сейчас читают

Бориса Щербакова госпитализировали во время репетиции
Есть нарушения, но ампутации не будет: врачи сохранят Костомарову пальцы
Лыка не вязала: Борисова сочла подставой очередное "пьяное" интервью Волочковой
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023