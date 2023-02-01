Бориса Щербакова госпитализировали во время репетиции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 4 661

Предстоящий спектакль с его участием перенесен.

Бориса Щербакова госпитализировали во время репетиции

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Стало известно, что актера Бориса Щербакова госпитализировали. 73-летний артист почувствовал недомогание во время репетиции. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Скорая помощь забрала его в больницу прямо с репетиции в выборгском дворце культуры. Причины и обстоятельства выясняются.

Сообщается также, что предстоящий спектакль «Свободная пара» с участием Щербакова перенесен в связи с болезнью артиста. Дата переноса пока что не известна.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились подробности о состоянии здоровья госпитализированного с восьмью переломами Николая Дроздова.

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