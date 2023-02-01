«Новая камера и стилус»: Samsung презентовал новый флагман Galaxy S23

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 29

Samsung в Сан-Франциско презентовал новинку Galaxy S23

«Новая камера и стилус»: Samsung презентовал новый флагман Galaxy S23

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Это первая презентация компании в оффлайн формате с приглашенными журналистами.

В Сан-Франциско в прямом эфире состоялась долгожданная презентация нового смартфона Samsung Galaxy S23.

По словам компании, наступает новая эра инноваций Samsung.

«Новая серия Galaxy S станет воплощением нашего определения непревзойденного опыта премиум-класса», — говорится в сообщении.

Итак, теперь модели линейки Galaxy S23 получили очень мощный мобильный чип — Snapdragon 8 Gen 2.

Базовый Galaxy S23 и его «Версия+» теперь будут без прямоугольного блока основной камеры, но датчики не изменились. А вот разрешение фронтальной камеры возросло до 12 Мп.

Однако самое все самое лучшее — в Galaxy S23 Ultra: 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP2, идеальный для слабого освещения, очень крепкий экран и быстрая зарядка.

Отдельно стоит отметить поддержку стилуса S Pen. В новом смартфоне для него предусмотрен специальный слот.

Кстати, это первая презентация компании в оффлайн формате с приглашенными журналистами. До этого все мероприятия проходили в онлайн-формате.

До этого эксперты уже сообщали, что об окончательном уходе из России компания Samsung никогда не заявляла, поэтому возобновление продаж и поставок корейских устройств — просто вопрос времени

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Samsung планирует скорое возвращение в Россию.

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