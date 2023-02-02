Спустя 50 тысяч лет к Земле подлетела Зеленая комета

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Космическое явление можно будет наблюдать даже из бинокля до конца февраля.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Наймушин; 5-tv.ru

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Редкую гостью из космоса дождались земляне. К планете приблизилась Зеленая комета. Сейчас она на максимально близком расстоянии — примерно в 42-х миллионах километров. Последний раз такое случалось в каменном веке — полсотни тысяч лет назад.

Наблюдать комету можно в ясном ночном небе, она похожа на яркую крупную звезду. Причем телескопы для этого не нужны, хватит и бинокля. Искать комету советуют между созвездиями Большой и Малой Медведицы. Лучшее время перед рассветом. Небесное тело будет заметно в первой половине февраля, а после постепенно исчезнет из виду.

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