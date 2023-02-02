«Я слышала его»: жена скончавшегося от рака Пономаренко призналась, как умирал комик

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 3 277

Супруга умершего от рака Пономаренко рассказала про его последние минуты

«Я слышала его»: жена скончавшегося от рака Пономаренко призналась, как умирал комик

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Знаменитый артист даже в последний день жизни старался всех веселить.

Юморист Александр Пономаренко умер в декабре прошлого года. У артиста была тяжелая онкология, но он до последнего старался держаться. К сожалению, рак оказался сильнее, сегодня 40 дней с момента смерти знаменитости.

О страшном недуге комик узнал в 2021 году, он сразу стал проходить лечение. Ему провели несколько курсов химиотерапии, шоумен регулярно принимал необходимые препараты и пытался выкарабкаться. Увы, было слишком поздно, медики не давали Пономаренко никакой надежды.

Супруга юмориста Анна постоянно находилась рядом с возлюбленным. Когда девушка вышла замуж за тогда еще молодого Александра, то перестала работать. Всю жизнь красавица посвятила семье и мужу. Даже перед смертью артиста его возлюбленная не отходила от него.

«Я целовала его руки пока они были теплые. Я слышала его последний вдох», — заявила Анна в эфире на федеральном канале.

Родной брат-близнец комика Валерий тоже поделился воспоминаниями о трагедии. Когда ближайший родственник умирал, то он был рядом с ним. Еще за два дня смерти у Александра спрашивали о самочувствии. Комик всегда отнекивался и отвечал: «нормально». Мужчина пытался развеселить всех и даже строил гримасы. Потом уже перестал разговаривать, просто глядел вокруг и кивал, а после — моргал глазами.

Жена юмориста отметила, что избранник никогда не говорил о страданиях, старался скрыть страх. Только сыну за неделю до своей смерти признался: «Я испытываю нечеловеческую боль». Дочери тоже пришло сообщение от папы, он просил вызвать батюшку и исповедоваться.

Ранее 5-tv.ru сообщал, чем Александр Пономаренко выделялся среди юмористов.

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