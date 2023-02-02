Из домашнего архива: связанную Асмус вытащили из машины с кляпом

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Рита Миронова
Рита Миронова 40

Асмус удивила поклонников новыми кадрами со связанными ногами и кляпом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev; Instagram* / asmuskristina

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Растрепанная актриса шокировала публику откровенными кадрами.

Кристина Асмус поделилась откровенными публикациями в своем профиле в Instagram*. На кадрах актриса вылезает из машины со связанными ногами, размазанным макияжем и растрепанными волосами, а также с кляпом, красующимся на шее.

По словам самой Асмус, это не домашние архивы, а съемки сериала, где она сыграла «разрывную роль».

«Рейв, наркотики, большие деньги, секс сразу после похорон мужа, жизнь в замке. Все то, чего нет в моей жизни», — написала 34-летняя актриса под публикацией.

Кроме интересной роли, Асмус отметила замечательную съемочную команду, с которой работала.

Помимо экранного мужа, которого потеряла героиня, Асмус потеряла супруга и в реальной жизнь. В 2020 году актриса разошлась с Гариком Харламовым, от брака с которым у нее осталась дочь. После развода Асмус держит свою жизнь в тайне, однако внимательные поклонники начали догадываться, что у нее начался роман с коллегой Романом Евдокимовым.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кристина Асмус встретила Новый год с дочкой и возлюбленным Евдокимовым в Дубае.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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