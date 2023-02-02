Питаться людьми? Уфолог раскрыл тайну нахождения инопланетян на Земле

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 22

Уфолог Сенькин: инопланетяне ищут на Земле полезные ископаемые

Питаться людьми? Уфолог раскрыл тайну нахождения инопланетян на Земле

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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«Зеленые человечки» могут искать на Земле насекомых. Но нужны ли им мы?

Западные фильмы часто транслируют нам очень плохие отношения человека с пришельцами. Самая известная «легенда» гласит о том, что внеземные существа питаются людьми. О том, правда ли это и какова истинная цель инопланетян на Земле, рассказал в интервью «Подмосковье сегодня» уфолог Юрий Сенькин.

По его словам, инопланетяне вряд ли едят человеческое мясо.

«Такое, в целом, возможно, но я все же считаю, что, пролетев тысячи световых лет только для того, чтобы похитить человека, наследить на планете, выявить себя, зарекомендовав как страшных существ, это не может быть их целью», — говорит эксперт.

Сенькин добавил, что инопланетяне могут искать на Земле полезных ископаемых, животных или насекомых для питания, но уж явно не человека.

«Кинематограф выпускает кучу фильмов запугивая тем самым людей, показывая, что они такие страшные. Да, может они и страшные, но скорее всего они прилетают и ищут полезные ископаемые», — заключил уфолог.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, кто из звезд верит в НЛО. Среди них Катя Лель, Шура, Алексей Глызин, Марина Хлебникова, Меган Фокс, Майли Сайрус и многие другие.

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