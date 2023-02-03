В Ленобласти тепловоз отрезал мужчине ноги — видео

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Иван Обухов
Иван Обухов 30

Инцидент произошел у моста в Выборгский поселок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Gerlach; 5-tv.ru

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ЧП произошло в Ленинградской области: тепловоз отрезал мужчине ноги в Ленинградской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Известно, что трагический инцидент произошел возле моста в Выборгский поселок.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Ему проводят экстренную операцию.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

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