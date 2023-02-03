ЧП произошло в Ленинградской области: тепловоз отрезал мужчине ноги в Ленинградской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Известно, что трагический инцидент произошел возле моста в Выборгский поселок.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Ему проводят экстренную операцию.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.