В Ленобласти тепловоз отрезал мужчине ноги — видео
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Инцидент произошел у моста в Выборгский поселок.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Gerlach; 5-tv.ru
ЧП произошло в Ленинградской области: тепловоз отрезал мужчине ноги в Ленинградской области. Об этом сообщает источник 5-tv.ru. Известно, что трагический инцидент произошел возле моста в Выборгский поселок.
В настоящее время пострадавший находится в реанимации. Его состояние оценивается как тяжелое. Ему проводят экстренную операцию.
Причины и обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
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