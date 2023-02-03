Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

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Шольц обещал высказать версии по ЧП на «Северных потоках» при наличии доказательств

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Chris Emil Janssen; 5-tv.ru

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Times со ссылкой на немецких следователей пишет, что они допускают — подрыв газопроводов совершила одна из западных стран.

Канцлер Германии выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине. Об этом он заявил на одной из встреч с гражданами во время поездки по стране. Шольца спросили, не являются ли переговоры лучшей альтернативой поставкам оружия Киеву. И вопрос, и ответ канцлера — вызвали продолжительные аплодисменты.

«Дипломатия. Я очень ее поддерживаю. Я один из немногих, кто регулярно контактирует с Владимиром Путиным. Сначала я был в Москве, где разговаривал с ним за тем длинным семиметровым столом на протяжении четырех часов. С тех пор все время созваниваюсь с ним. И планирую делать это дальше», — сказал Олаф Шольц.

Также Шольц ответил на вопрос про диверсии на «Северных потоках». По словам канцлера, пока не собрано достаточных доказательств, Германия не будет делать никаких заявлений о предполагаемых виновных. В то же время газета Times со ссылкой на немецких следователей пишет, что они допускают — подрыв газопроводов совершила одна из западных стран, с целью обвинить во всем Россию.

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