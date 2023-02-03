Билл Клинтон публично потроллил немощного Байдена: «Где подсказки?!»

Бывший президент США Билл Клинтон спародировал нынешнего главу государства. Он выступил Белом доме, где отмечали годовщину закона об отпусках и больничных, который был принят Клинтоном. Подойдя к трибуне, бывший американский лидер очень убедительно вжился в роль теряющего память Джо Байдена — и первым делом начал искать шпаргалку.

«Где-то тут у меня должны быть подсказки… вот подсказки президента Байдена», — отметил Клинтон.

«Почему бы тебе не воспользоваться моими?» — добавил Байден.

«Почему бы мне просто не произнести твою речь, а ты прочтешь мою? …. Нашел!» — заключил с иронией экс-президент США.