Новосибирск «задыхается» от смога: в чем причины

Новосибирск задыхается от смога. Жители жалуются на запах гари и сизую дымку, через которую солнце пробивается с трудом.

Все потому что в регионе сейчас морозно и безветренно. Вредные примеси не рассеиваются, а копятся в атмосфере. Местные власти просят предприятия снизить выбросы. От смога особенно страдают аллергики и люди в возрасте.

Не лучше ситуация в других городах Сибири. В Красноярске из-за смога в детских садах отказались от прогулок. Водителей просят снизить скорость. По прогнозам, такая удушливая обстановка может сохраниться до конца недели.