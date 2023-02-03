Новосибирск «задыхается» от смога: в чем причины

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Солнце здесь пробивается с трудом. Особенно тяжело приходится аллергикам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Marques; 5-tv.ru

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Новосибирск задыхается от смога. Жители жалуются на запах гари и сизую дымку, через которую солнце пробивается с трудом.
Все потому что в регионе сейчас морозно и безветренно. Вредные примеси не рассеиваются, а копятся в атмосфере. Местные власти просят предприятия снизить выбросы. От смога особенно страдают аллергики и люди в возрасте.

Не лучше ситуация в других городах Сибири. В Красноярске из-за смога в детских садах отказались от прогулок. Водителей просят снизить скорость. По прогнозам, такая удушливая обстановка может сохраниться до конца недели.

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