В Челябинске три человека пострадали в ДТП
Водитель не успел затормозить и сбил пешеходов.
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru
Появились кадры страшной аварии в Челябинске, где под колесами иномарки оказались сразу три пешехода. Сначала водитель сбил человека на «зебре»: мужчина отлетел на несколько метров.
Машину занесло на остановку и под колеса попали еще двое, а потом «Фольксваген» врезался в столб.
Пострадавших отвезли в больницу. Как сообщили в ГИБДД, водитель не успел затормозить возле пешеходного перехода — на скользкой дороге.
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