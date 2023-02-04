В Челябинске три человека пострадали в ДТП

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Водитель не успел затормозить и сбил пешеходов.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

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Появились кадры страшной аварии в Челябинске, где под колесами иномарки оказались сразу три пешехода. Сначала водитель сбил человека на «зебре»: мужчина отлетел на несколько метров.

Машину занесло на остановку и под колеса попали еще двое, а потом «Фольксваген» врезался в столб.

Пострадавших отвезли в больницу. Как сообщили в ГИБДД, водитель не успел затормозить возле пешеходного перехода — на скользкой дороге.

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