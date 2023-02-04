Умер звезда фильма «Полицейская академия» Джордж Робертсон

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 2 375

Проект стал франшизой, которая принесла мужчине настоящую известность.

Умер звезда фильма «Полицейская академия» Джордж Робертсон

Фото: Кадр из сериала «Полицейская академия», реж. Марк Жан, 1997 г.

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Умер на 90-м году жизни звезда сериала «Полицейская академия» Джордж Робертсон, сообщило издание Deadline. Родственники артиста, не вдаваясь в подробности, пояснили, что мужчины не стало 29 января в Канаде, а именно, в Центре медицинских наук Саннибрук, расположенном в Торонто.

Карьера Робертсона началась в 60-х, тогда он принимал участие в самых разных театральных постановках. На ТВ знаменитость проработал почти 15 лет. Роль шефа полиции строгого и справедливого Генри Херста стала для Робертсона настоящим прорывом. Успех «Полицейской академии» был таким, что стал франшизой, включившей в себя семь фильмов. Робертсон был во всех картинах за исключением финальной. Ее действие происходило в Москве в 1994 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как умер актер Сергей Корсик. Мужчина запомнился зрителю по сериалу «Универ».

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