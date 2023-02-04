Пресс-секретарь МИД Франции: Макрон звонит Путину по просьбе Зеленского

В МИД Франции рассказали, по чьей просьбе президент страны звонит российскому коллеге Владимиру Путину. Как оказалось, в этом диалоге косвенно участвует и украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание RTVI со ссылкой на пресс-секретаря французского МИДа Анн-Клер Лежандр.

«Господин Макрон звонит президенту Путину в основном по просьбе президента Зеленского, и всегда в координации с нашими союзниками, чтобы поддерживать канал для диалога», — сказала она.

Лежандр уточнила, что просьбе Зеленского в частности состоялся диалог Путина и Макрона насчет ситуации вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре. Она уверена, что благодаря этим звонкам на место были отправлены наблюдатели из МАГАТЭ.

«Мы видим, что МАГАТЭ удалось разместить наблюдателей на местах. Но мы по-прежнему обеспокоены вопросом атомных станций на Украине», — сказала пресс-секретарь МИД.

По ее словам, обсуждения проводятся под руководством гендиректора МАГАТЭ, но нужные результаты достигнуты пока не полностью.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «Росэнергоатом» отрицает информацию МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской АЭС.