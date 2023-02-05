Беременная Ольга Орлова показала интерьер детской комнаты для дочери

Певица и телеведущая Ольга Орлова показала, как обустроила детскую комнату для дочери, которая уже скоро появится на свет. 45-летняя знаменитость с нетерпением ждет встречи, все необходимые бытовые удобства уже обеспечены, ползунки и пеленочки закуплены, осталось только положить в новую кроватку главную виновницу всей этой приятной суеты.

В своем микроблоге Орлова опубликовала видео из комнаты ее принцессы, пишет 7Дней.ru. Детскую селебрити оформила в нежно-розовом и бежевом цветах, подобрала мебель в тон. Кроватку, пеленальный стол и комод для крошечных нарядов артистка разместила вокруг своего спального места, чтобы все было под рукой. На гладильной доске — стопки свежих, отглаженных вещей, в помещении много света и текстиля, полезных девайсов. Мечта любой мамы.

Как поделилась Орлова, она уже не набирает вес, прибавленные за время беременности 16 килограммов стабильны. Самочувствие исполнительницы говорит об очень скорой встрече с дочерью — стало тяжеловато двигаться, болит уставшая от нагрузки спина, появились отеки. Несмотря на все неудобство и ринит, сопровождающий ожидание, звезда воодушевлена и счастлива. Все для малышки готово, мама увлеченно завершает последние приготовления.

У Ольги Орловой есть взрослый сын от предыдущего брака. На беременность в зрелом возрасте она решилась, так как наконец встретила достойного спутника жизни. Им стал предприниматель по имени Валерий — мужчина появляется с женой на мероприятиях, но не стремится к публичности, поэтому прессе о нем почти ничего неизвестно. Певица признавалась, что супруг нашел общий язык с ее сыном, она же подружилась с дочерью благоверного — была желанным гостем на ее свадьбе.

Артистка выслушала много критики за время поздней беременности, в прессе нередко появлялись «разоблачительные» статьи о якобы накладном животе и тайной суррогатной матери. Внешность знаменитости тоже обсуждается регулярно и детально. Недавно, как писал 5-tv.ru, Ольга Орлова заявила, что ее лицо «сглазили».

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