Битва за Сталинград продолжалась полгода. Это было самое масштабное и кровавое сражение Великой Отечественной и шире Второй мировой войны.

Немцы хотели перерезать две важнейшие транспортные артерии — Дон и Волгу — лишив Москву поставок с юга нефти, продовольствия и ленд-лиза через Иран. Потому и ударили туда, где сходятся две великие реки максимально близко.

До Волги на отдельных участках немецкие танки дошли довольно быстро, но в городских и заводских кварталах Сталинграда завязались ожесточенные бои, от зданий остались одни руины, чудом уцелевшая композиция «детский хоровод» — один из символов этой битвы.

Люфтваффе господствовало в воздухе и нещадно бомбили город, невзирая на то, что сотни тысяч мирных жителей не успели эвакуироваться. Советские воины сражались за каждый метр земли, за каждое здание, зацепившись за несколько кварталов на самом берегу. Стратегические объекты, такие как Мамаев Курган, она же высота 102, переходили из рук в руки.

Немцам помогали румыны, итальянцы, хорваты, венгры и эстонцы. Им, впрочем, доверили оборону флангов и полицейские, то есть карательные функции.

По соучастникам и ударили Советские войска во время контрнаступления. И побежали евросоюзники, а вокруг немецких дивизий замкнулось кольцо. Из которого было два пути — в могилу или в плен. 2 февраля 1943 года все было кончено, кто выжил — тот сдался. Произошел коренной перелом великой отечественной войны. Подвиг защитников Сталинграда не может быть и не должен быть забыт. Как и действия тех, кто пришел на нашу землю.

Репортаж из Волгограда, ставшего на несколько дней вновь Сталинградом — Николая Иванова.

Немецкая пропаганда убеждала: на востоке живут «унтерменши». Поэтому фашисты с улыбками шли убивать. 23 августа 1942-го 400 самолетов Люфтваффе, несколькими волнами, превратили Сталинград в груду дымящихся руин. Тамаре Колбасиной тогда было десять лет. 23 августа — она вышла за хлебом.

«Голову подняла, вижу эти самолеты. Они могли коснуться друг друга. Фашистские знаки. Вижу летит черно-красное огненное. Я присела на корточки, буханку хлеба на голову. И сижу, голову склонила», — вспоминает дитя военного Сталинграда Тамара Колбасина.

В тот день погибли минимум 42 тысячи сталинградцев, мирных граждан.

«Бомбили беспорядочно, бессистемно бросали бомбы, куда попадет-туда и попадет. Люди хотели жить, а немцы хотели всех уничтожить, только чтоб их нация была первой и неприкасаемой, вот так», — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Чумаченко.

Иллюзий ни у кого не было. Борьба шла за каждый дом, за каждую ступеньку, за каждый перекресток. Помнить подвиг всех кто отстоял и спас, город, страну, а потом и весь мир священный долг всех поколений и прошлого и будущего говорит президент в этот день, разумеется в Сталинграде.

«Готовность ради Отечества, ради правды идти до конца. Делать невозможное — была и есть в крови, в характере нашего многонационального народа. Именно она низвергла нацизм. Для тех кто угрожает нам видимо для них непонятна простая истина, весь наш народ, все мы росли и с молоком матери впитали традиции нашего народа, поколение победителей, которые своим трудом, потом и кровью создали нашу страну и передали ее к нам в наследство», — подчеркнул Владимир Путин.

Железнодорожный вокзал, Дом Павлова, державший оборону 58 дней дольше, чем вся Франция. Эти точки на карте стали символами сверхчеловеческого мужества. Историки даже не берутся подсчитать, сколько раз «высота-102» — Мамаев курган — переходила из рук в руки. Отсюда можно было контролировать и город, и Волгу.

Интенсивность боев здесь была такой, что на каждый квадратный метр приходилось 1250 пуль и осколков. Даже зимой здесь все было черным. А весной 1943-го так и не зазеленела трава. Все было буквально усыпано металлом. Средняя продолжительность жизни солдата в те дни была всего 15 минут. Здесь в зале воинской славы — имена 7000 бойцов.

«В четыре утра, в пять утра пополнение идет на Мамаев курган. Молодые мальчики. А уже на другой день в четыре утра уже смотришь оттуда, кого запомнили, кого это … кто ковыляет, идет, кто ползет, ужас один», — рассказывает ветеран Великой Отечественной войны Александра Машкова.

За военные неудачи — фашисты отыгрывались на мирном населении. Вот рассекреченные архивы ФСБ:

«В хуторе Аверино Калачевского района десять подростков расстреляны за то, что один из них взял папиросы у немецкого офицера».

Мы едем в село Водино в 100 километрах от Волгограда. Здесь фашисты расстреляли 49 человек — беженцев с Украины и из Белоруссии. Не пожалели даже грудных младенцев.

«Машину просто набивали полностью и вывезли и всех там расстреливали», — рассказывает жительница волгоградского села Володино Мария Резникова.

У гитлеровцев под Волгоградом словно было соревнование — кто изощреннее расправится с женщинами, детьми и стариками… Иногда немцы упускали пальму первенства.

«Немцы. Я вам скажу, какие немцы. У них сподручные все украинцы были. Они воевали и их было много», — говорит Тамара Колбасина.

Из архива:

«В хуторе Ширки в октябре 1942 года были обнаружены два убитых румына. В этот же день оккупанты собрали всех жителей хутора и в присутствии собравшихся расстреляли произвольно отобранных граждан».

Как раз в дни Сталинградской битвы в Третьем Рейхе рождается Европейского союза. Europaischer Staatenbund. Единая валюта — выпускаемая Германией, общие таможенные правила. Список потенциальных членов — совпадает с нынешним Евросоюзом. Берлин обещал покоренным странам номинальную независимость. Кроме того, участники объединения получали право грабить СССР.

«В 1943 году Гитлер выдвинул идею создания Евросоюза, он его так и называл Евросоюз. И сейчас мы практически видим его черты, но процентов на 99», — считает военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Но именно союзники немцев и предали их в первую очередь. В октябре фашистам до Волги оставалось 300 метров. Ставка — уже готовила операцию «Уран». В ноябре после мощнейшей артподготовки советские войска пошли в атаку. Первый удар безошибочно направили в самое слабое место. Немецкий ас Ганс Рудель вспоминал в своих дневниках:

«Но что это за войска движутся нам навстречу? Это толпа солдат в коричневой форме. Русские? Нет, румыны. Некоторые из них даже бросают свои винтовки, чтобы легче было бежать…».

А потом — эффект домино. 6-я армия Паулюса, про которую Гитлер говорил — с ней можно завоевать небо, превратилась в толпу обмороженных и деморализованных оборванцев.

«Не только Германия противником СССР, все европейские страны принимали в этом участие, Италия, Германия, Франция», — говорит испанский историк Джуан Агилар.

«Как факт, что нацисты были не только немцами. Это было взаимодействие растущих по статусу и экономике держав. В этом во всем также принимали участие и Соединенные Штаты», — добавляет итальянский историк Андриан Зелайла.

И тем удивительнее, что сегодня спустя 80 лет европейская гидра фашизма снова подняла головы, и грезит реваншем. Она забыла реальную историю, но помнит заветы фашистов и вдохновляются британскими премьерами колониальных времен, владевшими, а точнее эксплуатирующими половиной мира.

«Мы вновь и вновь вынуждены давать отпор агрессии коллективного Запада. Невероятно, но факт. Нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых кресты. И вновь собираются воевать с Россией на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев. Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить. И применением бронетехники дело не закончится», — подчеркнул Владимир Путин.

В Сталинградской битве наши войска разгромили не просто фашистов. Две немецкие, две румынские, итальянскую, венгерскую армию и хорватский легион. Этот салют в честь тех, кто помешал объединенным европейцам сделать нас рабами.