Вызывает опасения: искусственный интеллект приумножил свои возможности

Возможно, что мы на пороге революции искусственного интеллекта. Но тогда выходит, что писатели, журналисты, художники, дизайнеры и еще представители десятков профессий больше не нужны? Ответ на этот вопрос попытался выяснить корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Александр Жадан сделал то, о чем мечтает каждый студент — написал дипломную работу меньше чем за сутки.

«Множество студентов либо пишут сами, либо покупают работу. А мне не хотелось использовать ни первый, ни второй метод», — признался студент.

Поэтому вместе со студентом дипломную работу по теме «Анализ и совершенствование управления игровой организацией» писала нейросеть — следующая ступень эволюции компьютерных программ.

«Нельзя говорить, что нейросеть написала за меня диплом, поскольку я пробовал делать такой запрос — нейросеть отказалась его выполнять. Я создал алгоритм, благодаря которому я смог написать работу. То есть, то же самое я могу написать сам, но только это заняло у меня гораздо больше времени», — пояснил Жадан.

Нейросеть работает по принципу «сито». Например, вам надо найти картинки с кошками или собаками. Так вот алгоритмы сети с помощью искусственных нейронов — математических функций формул и алгоритмов — распознают подходящие снимки по определенным признакам. Будь то торчащие уши, клыки и длинная шерсть. В итоге бот выдает пользователю самую подходящую картинку. Похожий принцип и с текстом. Только теперь нейросеть научилась делать его осмысленным.

«Раньше нейронные сети обрабатывали каждое слово по отдельности. С помощью этого пытались понять хотя бы примерно о чем речь. Теперь с помощью контекста они научилась понимать сложные языковые конструкции», — рассказал старший преподаватель МГТУ имени Н. Э. Баумана Кирилл Парфентьев.

Несмотря на соавторство с ботом, Александр получит свой диплом. То, что текст написала нейросеть, не смогли понять ни профессора, ни система антиплагиат.

«Сегодня, в наших нормативных документах, прежде всего, стоит блок на плагиат. Здесь был оригинальный текст, который был написан совместно студентом и искусственным интеллектом», — указал депутат Госдумы Александр Мажуга.

И если бота-писателя уже придумали, то вот программы для ее вычисления пока нет. Программу, которой пользовался Александр, скачали уже больше 100 миллионов пользователей во всем мире. Специалисты сейчас, не покладая рук, пытаются приструнить разошедшиеся нейросети.

«Я уверен в том, что в мае это уже будет работать во всех вузах России, которые пользуются антиплагиатом», — высказал свое мнение исполнительный директор ЗАО «Антиплагиат» Юрий Чехович.

Мы решили провести свой эксперимент.

«Это, конечно, очень сложная задача, но мы попробуем. Итак, (читает — Прим. ред.) я посмотрел вдаль на горизонт и понял, почему она так поступила», — сказала участница эксперимента, шеф-редактор литературного издательства Татьяна Соловьева.

Мы попросили ее прочесть два разных сочинения и определить какое из них написала нейросеть.

«Здесь много повторений и тавтологий. Я не могу понять — это стилистика автора или косноязычие», — размышляет Соловьева.

Так и не поняв, кто автор первого текста, Татьяна читает второй отрывок. Второй текст эксперту показался более душевным. В нем хорошо прописаны диалоги. Скорее всего, работал реальный автор — предполагает Татьяна.

«Как не удивительно, но я бы сказала, что вот этот текст про лес написала нейромашина», — предположила эксперт.

Однако Татьяна ошиблась — оба текста были написаны нейросетями. Получается, что нейросеть теперь может писать и книги. Первая совместная работа машины и человека уже вышла в свет. Гонорар достался пока человеку. Но и это не надолго.

«В данный момент законодательно не определено, кто является владельцем этого права: либо группа разработчиков, которые разработали нейросеть, либо компания, которая владеет этим материальным активом. Либо же сам искусственный интеллект следует выводить в отдельный субъект права и менять законодательство», — сказал эксперт по нейросетям в мировой индустрии и IT-директор международного холдинга Валентин Каськов.

За авторские права и деньги переживают не только писатели. Художники при слове «нейросети» — тоже напрягаются. Ведь они на свои шедевры тратят месяцы, если не годы. А вот это нейросеть нарисовала для нас за секунды по ключевым словам. Разобраться, где авторская работа, а где творила нейросеть — сложно даже художнику. Те же самые рисунки мы показали профессионалу, добавив работы, написанные человеком.

«Нет, ну это нейросеть явно. Тут и птица совсем не птица», — сказал художник Илья Панфилов.

Первую работу эксперт быстро разоблачает. Там неправильные линии, нет симметрии. Такие ошибки может допускать нейросеть. А вот следующая картинка художнику нравится больше. Тут отлично прорисованы детали. Видна рука человека, заключает эксперт.

«Свет расположен хорошо, рубашечка тоже. Все там благополучно. Потому что если бы была нейросеть, то была бы проблема с пуговицами», — пояснил художник.

И эту картину нарисовал тоже бот. Один из последних изъянов нейросети — она пока не научилась придумывать нового, а лишь находит подходящее по запросу в сети. Художники по всему миру требуют разобраться с несправедливостью. Считают, что машина ворует их творчество, а деньги идут разработчикам ботов.

«Есть такой мировой движок Unreal Engine. На нем создается очень много игр разными разработчиками и разными издательствами. Допустим, игра продается на два миллиарда долларов — 10% перечисляется разработчику мирового движка. То есть разработчик нейросети может получать какой-то процент от конечных продаж», — сказал IT-разработчик Сергей Ераков.

Экспериментируя в нейросетях со своими образами и загружая туда собственный голос, нужно быть готовым, что его тоже могут позаимствовать. Нейросети уже в состоянии считывать частоты, запоминать их и озвучивать любой текст.

«Конкретный случай у нас есть. Когда диктор записал (свой голос — Прим. ред.) много лет назад, мы сказали что будем использовать его в определенном проекте. Сейчас он обнаружил, что его голос перепродают уже разные ресурсы», — рассказал директор Союза дикторов России Александр Лапшин

И кажется, нейросети уже повсюду. Они даже помогают стереть бывшего парня или девушку с фотографии.

До греха — уже судят людей. В Колумбии, пожалуй впервые в истории, решение по делу об опекунстве вынес не судья, а чат-бот, сравнив всю мировую статистику по подобным случаям. Вполне возможно, что такое доверие преждевременно — нейросеть может и ошибаться. В Норвегии школьница сделала запрос на самых популярных героев своей страны. Система не задумываясь на первое место поставила Андерса Брейвика — ультраправого террориста, убившего 12 лет назад 77 человек и ранившего еще 150. Такая вот оговорка по «нейрофрейду».

Нейросети словно маленькие дети — каждый день учатся новому. Одних это вдохновляет, а других пугает. Скайнет из фильма про Терминатора, почти уничтожившая человечество, ведь тоже по сути и принципу нейросеть. IT-романтики говорят, что бояться глупо, ведь новая игрушка всего мира не принимает никаких решений, а только выполняет команды. По мнению скептиков, только пока — скоро научатся.