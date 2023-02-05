Кержаков сэкономил 500 рублей на алименты сыну от Миланы Тюльпановой

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 35

Знаменитый спортсмен по решению суда должен ежемесячно переводить на ребенка сумму, равную прожиточному минимуму — чуть больше 14 тысяч рублей. Но ни их, ни самого папы дитя не видит.

Кержаков сэкономил 500 рублей на алименты сыну от Миланы Тюльпановой

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Бывшим женам российских футболистов регулярно приходится бывать в суде и отстаивать права своих детей на алименты. Видимо, с таким трудом спортсменам достаются их миллионы, что делиться потом очень трудно. Так, экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова рассказала, что не получает на сына даже прожиточного минимума (около 14 тысяч рублей), хотя эта сумма определена решением суда.

В интервью изданию Starhit.ru Тюльпанова заявила, что Кержаков выделяет на содержание сына всего 11 тысяч рублей в месяц. Даже не положенные 14. Но недавно он, вероятно, решил сэкономить и прислал на 500 рублей меньше. Кроме смеха у бывшей супруги действия футболиста уже никакой реакции не вызывают. Не удержалась, рассказала об отцовской заботе и в личном блоге. Может, поспешила? Зная некоторые особенности Кержакова, можно предположить, что он просто не попал по нужной кнопке, осуществляя перевод…

«Алименты „невиданная щедрость“. Не знаю даже на что их пойти потратить», — смеялась Тюльпанова.

Милана ТюльпановаМилана Тюльпанова, блогер, телеведущая. www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Бывшая жена Александра Кержакова — подруга по несчастью Аланы Мамаевой, которая растит дочь от футболиста Павла Мамаева. Спортсмен отказался от ее старшего сына, которого хотел усыновить (тогда ведь тоже алименты насчитают), а потом судился за снижение выплат на дочь. Параллельно колесил по Европе с новой избранницей, в прошлом — подругой Мамаевой, женился и становился отцом снова. На алименты у него осталось 11 тысяч рублей с мелочью. В соцсетях Алана и Милана снова смеются. А что еще делать?

«Ого! Даже ниже, чем у меня. У меня 11095», — написала бывшая Павла Мамаева под постом Тюльпановой про выплату в 10500.

Победила.

Ранее, писал 5-tv.ru, новая жена футболиста Мамаева Надежда Санько показала их роскошные апартаменты в Арабских Эмиратах.

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