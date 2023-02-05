Федор Емельяненко проиграл Райану Бейдеру техническим нокаутом

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 86

Поединок между «последним императором» и американцем стал главным событием турнира Bellator, поршедшего в Инглвуде.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matt Davies; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитый российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко, которого в прессе называют «последним императором», техническим нокаутом уступил чемпиону Bellator американцу Райану Бейдеру. Поединок тяжеловесов стал главным событием 290-го номерного турнира организации и состоялся в Инглвуде.

«С одной стороны я огорчен, что не смог вас порадовать сегодня. С другой — очень рад, что вы болели за меня. Мои друзья, бойцы собрались здесь. Я рад видеть их здесь, очень благодарен моим друзьям, что они пришли поддержать меня. Да, я буду с ребятами, с командой, буду тренировать. Я закончил, спасибо всем», — сказал после боя Федор Емельяненко.

После поражения в первом раунде российский боец снял перчатки и положил их на пол ринга. Это был его последний бой — спортсмен официально объявил о завершении карьеры.

Федору Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед, семь поражений, еще один поединок был признан несостоявшимся. Поединок с 39-летним Райном Бейдером стал для него вторым. Первый состоялся в начале 2019 года, тогда американец нокаутировал россиянина на первой минуте противостояния.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», Федор Емельяненко заработал за прощальный свой бой 100 тысяч долларов. Гонорар Райана Бейдера составил 150 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат Федора Емельяненко — Александр — снова женился на своей избраннице.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Последние новости

8:41
Лиза Арзамасова прокомментировала победу в ледовом шоу: «На 101%»
8:29
Облегчает работу: к помощи нейросети ChatGPT начали прибегать даже чиновники
8:17
Отложенная смерть: врач назвал самое страшное последствие кори
8:05
Российская разведка выбила польских наемников с позиций ВСУ
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля
7:53
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка

Сейчас читают

Волочкова ответила на подозрения в циррозе и ВИЧ: «Уже лезут в мою кровь!»
Врачебная тайна: Васильева изменилась до неузнаваемости
Точнее не скажешь: как эстонцы оскорбили Зеленского памятником из песка
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023