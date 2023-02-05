На Украине затонула румынская баржа с зерном

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За сохранение плавучести судна специалисты боролись всю ночь.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; 5-tv.ru

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На Украине затонула румынская баржа с зерном. Под воду ушли 860 тонн пшеницы. Все произошло в порту в Одесской области. Во время погрузки в машинное отделение начала поступать вода. Пять румынских моряков успели покинуть баржу, но остановить ее погружение уже не смогли. Они не пострадали.

Судно принадлежит компании из румынской Констанцы. В итоге зерно с затопленной баржи решили высыпать в Дунай. К настоящему времени всю воду из трюма уже откачали. За сохранение плавучести судна специалисты боролись всю ночь. Сейчас экипаж производит небольшой ремонт. Пострадавших нет.

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На Украине затонула румынская баржа с зерном

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