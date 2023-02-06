Apple планирует выпустить через год новую версию смартфона — iPhone Ultra

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 57

Чем будет оснащен новый смартфон?

Apple планирует выпустить через год новую версию смартфона — iPhone Ultra

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Компания Apple может выпустить совершенно новую модель смартфона iPhone Ultra. По данным агентства Bloomberg, выпуск запланирован на 2024 год.

«План Apple провести большее различие между Pro и Pro Max вызвал слухи о том, что компания выберет новый топовый бренд — Ultra», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания планирует сохранить версии iPhone Pro и Pro Max и просто добавить к ним модель Ultra.

Точных сведений о возможностях новой модели смартфона нет. По предварительным данным, разработчики улучшат камеру и чип, а также сделают дисплей больше. Не исключено, что может быть добавлено и больше современных функций.

На сегодняшний день Apple не давала комментариев на этот счет.

Это имя компания уже использовала для своих умных часов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Apple откажется от зарядок с Lightning в пользу USB-C.

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