Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа премий «Грэмми» в истории

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На награду в номинации «Лучшая запись года» также претендовали Тейлор Свифт, певица Адель, группа ABBA и другие артисты.

Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа премий «Грэмми» в истории

Фото: www.globallookpress.com / Beyonce

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Американская певица Бейонсе стала обладательницей наибольшего числа премий «Грэмми» в истории. Она получила 32 статуэтки, опередив по этому показателю ныне покойного дирижера сэра Георга Шолти. У него была 31 награда.

В музыкальную столицу мира сегодня превратился Лос-Анджелес. Именно там состоялась юбилейная — 65-я — церемония вручения премии Грэмми. В этом году на красной дорожке прошел настоящий парад экстравагантных нарядов. Причем отличились не только женщины.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imago stock&people; 5-tv.ru

На статуэтку в самой престижной номинации — «Лучшая запись года» — претендовали Тейлор Свифт, Гарри Стайлз, Кендрик Ламар, певица Адель, американская рэперша Лиззо, легендарная группа ABBA и другие известные артисты.

Критики сразу предсказывали, что лучшей снова назовут Бейонсе. Она выиграла с композицией Break my soul. Еще три награды она получила за «Лучшее исполнение в стиле R& B», «Лучший танцевальный/электронный музыкальный альбом» и «Лучшую песню в стиле R& B» — композицию CUFF IT.

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