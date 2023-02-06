Серия мощных землетрясений произошла в Турции, разрушены здания

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Серия мощных землетрясений магнитудой до 7,7 произошла в Турции

Фото, видео: www.globallookpress.com / Depo Photos; 5-tv.ru

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Власти объявили в нескольких регионах тревогу третьего уровня. Президент Реджеп Тайип Эрдоган осведомили о стихийном бедствии.

Срочные сообщения в эти минуты приходят из Турции! На юге страны произошло землетрясение магнитудой 7, 7.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 30 километрах от города Газиантеп. Очаг землетрясения залегал на глубине десять километров. Местные СМИ сообщают о разрушенных зданиях.

Вскоре в центральной Турции произошли еще семь землетрясений магнитудой до 6,4. Под удар попали провинции Газиантеп и Кахраманмараш на юго-востоке страны.

Власти объявили в нескольких регионах тревогу третьего уровня. О стихийном бедствии осведомили президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Толчки ощущались и в других странах региона — Сирии, Ираке, Иордании, Ливане, а также Израиле. Официальных данных о жертвах и пострадавших нет.

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