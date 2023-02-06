В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Банка России Герман Зубарев.

Злоумышленники размещают в общественных местах коды, при переходе по которым людям обещают начисление соцвыплат. На самом же деле таким образом у жертв выманивают данные для хищения денег со счета.

Для защиты от мошенников ЦБ готовится внедрить так называемый «период охлаждения». Все подозрительные переводы будут приостанавливать на два дня. Если банк не выполнит необходимых процедур по защите клиента, то должен будет вернуть всю похищенную сумму в течение 30 дней.

Законопроект с этими нормами получил одобрение заинтересованных ведомств. В ближайшее время его планируют принять в Госдуме.