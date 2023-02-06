В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Эфирная новость 146

Для борьбы со злоумышленниками в Центробанке собираются внедрить «период охлаждения».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd Weißbrod; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Мошенники придумали новую схему обмана с QR-кодами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал зампред Банка России Герман Зубарев.

Злоумышленники размещают в общественных местах коды, при переходе по которым людям обещают начисление соцвыплат. На самом же деле таким образом у жертв выманивают данные для хищения денег со счета.

Для защиты от мошенников ЦБ готовится внедрить так называемый «период охлаждения». Все подозрительные переводы будут приостанавливать на два дня. Если банк не выполнит необходимых процедур по защите клиента, то должен будет вернуть всю похищенную сумму в течение 30 дней.

Законопроект с этими нормами получил одобрение заинтересованных ведомств. В ближайшее время его планируют принять в Госдуме.

-4° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:28
В питерской многоэтажке в Колпино нашли четыре гранаты и взрывчатку
10:15
Игорь Матвиенко выступил против перегибов с патриотизмом в песнях и похвалил SHAMAN
9:58
Пансионат в Румынии накрыло двумя лавинами
9:41
Обрушившаяся на Камчатку непогода спровоцировала множество ДТП
9:24
Чем Елена Максимова покорила судей на конкурсе «Миссис Вселенная»
9:07
В Банке России рассказали о новой схеме мошенничества с QR-кодами

Сейчас читают

Олешко разругался с Мишулиным из-за роли: «В спину неслись возмущенные крики»
В рассказе Дарьи Хаитметовой о потере ребенка на пятом месяце нашли противоречие
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине
Современные дети это не умеют: в чем сегодняшние школьники проиграли бы советским

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023