Путин подписал закон об отмене публикации о доходах депутатов без личных данных

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Рита Миронова
Рита Миронова 40

Декларации депутатов и сенаторов будут публиковать в обезличенном виде без персональных данных с 1 марта 2023 года.

Путин подписал закон об отмене публикации о доходах депутатов без личных данных

Фото: Климентьев Михаил / ТАСС

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Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязанность чиновников публиковать декларации о доходах. Данный документ вступит в силу с 1 марта.

Согласно закону, декларации о доходах, расходах и имуществе депутатов Государственной думы РФ и сенаторов теперь будут публиковаться в общем виде, без персональных данных.

«Обобщенная информация об исполнении депутатами обязанности представить декларации имущественного характера размещается на сайте законодательного органа субъекта РФ при условии отсутствия такой информации персональных данных», — гласит закон, опубликованный на официальном сайте правовой информации.

Данные о доходах и собственности чиновников больше не будут обнародовать. Однако, согласно документу, члены Совета Федерации продолжат подавать декларации в полном объеме. Также не изменится порядок их подачи.

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