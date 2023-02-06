Гузеева послала матом сплетников за обвинение в предательстве родины

|
Полина Долгова
Полина Долгова 189

Актриса Лариса Гузеева грубо опровергла слухи об эмиграции в Израиль

Гузеева послала матом сплетников за обвинение в предательстве родины

Фото: www.globallookpress.com / Наталья Селиверстова

Читайте нас в: Дзен Новости

Сплетники сравнили Ларису Гузееву с Аллой Пугачевой.

Телеведущая Лариса Гузеева выложила видео в соцсетях, в котором обматерила сплетников, которые уже успели «уличить» актрису в предательстве родины и эмиграции в Израиль.

Звезда улетела в отпуск вместе с мужем Игорем Бухаровым, после чего стали распространяться слухи, что Гузеева, как и Алла Пугачева, переехала жить в Израиль. Такое мнение общественности задело Гузееву и она решила грубо ответить на критику в свой адрес.

«Пост посвящается особо придурочным. <…> Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — написала актриса в личном блоге.

Гузеева ехидно отметила, что ей, наверное, нужно было отпроситься в «письменном виде», чтобы поехать за границу.

«Можно было мне столько пахать, а потом улететь на пять дней в безвизовую страну теплую, к морю. Разрешения не спросила. Дебилы, ***», — высказалась артистка.

Не так давно Лариса Гузеева шокировала публику неожиданным заявлением, что популярная программа «Давай поженимся» больше никогда не вернется в эфир. С февраля 2022-го передачу, как и другие развлекательные шоу, убрали из сетки вещания. Сейчас актриса отдыхает перед началом новой трудовой деятельности. Впрочем, перерыв в работе дал знаменитости возможность открыть небольшой бизнес: вместе с подругой Гузеева организовала бизнес по производству домашних пельменей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеева резко ответила на новости о ее «тайной» поездке в Болгарию. Тогда, по словам актрисы, она улетела в другую страну для восстановления своего здоровья после ковида.

-5° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

15:10
Российские войска освободили населенный пункт Николаевка в ДНР
15:10
Актера Вячеслава Гришечкина госпитализировали с подозрением на инфаркт
15:10
«Он святой человек»: почему Николая Дроздова уже 10 лет преследуют несчастья
14:55
Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии
14:48
Кремль отказался комментировать слова Беннета про разговор с Путиным об Украине
14:40
Решение не принято: Костомаров проходит обследование перед возможной ампутацией

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
Окровавленные тела двух пенсионеров нашли в квартире на юго-западе Москвы
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023