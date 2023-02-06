Гузеева послала матом сплетников за обвинение в предательстве родины

Сплетники сравнили Ларису Гузееву с Аллой Пугачевой.

Телеведущая Лариса Гузеева выложила видео в соцсетях, в котором обматерила сплетников, которые уже успели «уличить» актрису в предательстве родины и эмиграции в Израиль.

Звезда улетела в отпуск вместе с мужем Игорем Бухаровым, после чего стали распространяться слухи, что Гузеева, как и Алла Пугачева, переехала жить в Израиль. Такое мнение общественности задело Гузееву и она решила грубо ответить на критику в свой адрес.

«Пост посвящается особо придурочным. <…> Я сейчас в вечернем Тель-Авиве, на берегу моря, в абсолютном кайфе, гуляю. Никуда я не уехала насовсем и не собираюсь», — написала актриса в личном блоге.

Гузеева ехидно отметила, что ей, наверное, нужно было отпроситься в «письменном виде», чтобы поехать за границу.

«Можно было мне столько пахать, а потом улететь на пять дней в безвизовую страну теплую, к морю. Разрешения не спросила. Дебилы, ***», — высказалась артистка.

Не так давно Лариса Гузеева шокировала публику неожиданным заявлением, что популярная программа «Давай поженимся» больше никогда не вернется в эфир. С февраля 2022-го передачу, как и другие развлекательные шоу, убрали из сетки вещания. Сейчас актриса отдыхает перед началом новой трудовой деятельности. Впрочем, перерыв в работе дал знаменитости возможность открыть небольшой бизнес: вместе с подругой Гузеева организовала бизнес по производству домашних пельменей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гузеева резко ответила на новости о ее «тайной» поездке в Болгарию. Тогда, по словам актрисы, она улетела в другую страну для восстановления своего здоровья после ковида.