В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,8
Это второе серьезное стихийное бедствие, произошедшее в стране за сутки.
Фото: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya
В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,8. Об этом заявили сейсмологи.
«Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии», — сообщает агентство САНА.
Только этой ночью землетрясение магнитудой 7,4 случилось на юго-востоке Турции. Земные вибрации в основном были сосредоточены в 26 километрах от турецкого города Газиантеп. В результате природного катаклизма погибло уже почти тысяча человек. В том числе толчки ощущались и в других областях государства: Диярбакыре, Адане, Кайсери и Хатае.
Из-за трагедии число пострадавших насчитывает уже тысячи человек, счет на тысячи идет и в отношении разрушенных домов. Также землетрясение было зафиксировано в Сирии, почувствовали подземные толчки и в других государствах.
Москва готова оказать поддержку Анкаре. Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию.
Многие страны мира, в том числе США, Израиль, государства-члены ЕС, Индия выразили соболезнования Турции и Сирии в связи с мощным землетрясением и объявили о готовности оказать помощь.
Ранее 5-tv.ru публиковал большую хронику событий землетрясения в Турции с фото и видео.
Читайте также
73%
0.34 76.73
-0.23
Нашли ошибку?