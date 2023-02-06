В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,8

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 136

Это второе серьезное стихийное бедствие, произошедшее в стране за сутки.

В Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,8

Фото: www.globallookpress.com / Zakariya Yahya

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В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,8. Об этом заявили сейсмологи.

«Новые подземные толчки ощущаются в Дамаске, Латакии и ряде других провинций Сирии», — сообщает агентство САНА.

Только этой ночью землетрясение магнитудой 7,4 случилось на юго-востоке Турции. Земные вибрации в основном были сосредоточены в 26 километрах от турецкого города Газиантеп. В результате природного катаклизма погибло уже почти тысяча человек. В том числе толчки ощущались и в других областях государства: Диярбакыре, Адане, Кайсери и Хатае.

Из-за трагедии число пострадавших насчитывает уже тысячи человек, счет на тысячи идет и в отношении разрушенных домов. Также землетрясение было зафиксировано в Сирии, почувствовали подземные толчки и в других государствах.

Москва готова оказать поддержку Анкаре. Два самолета Ил-76 МЧС России со спасателями на борту готовы вылететь в Турцию.

Многие страны мира, в том числе США, Израиль, государства-члены ЕС, Индия выразили соболезнования Турции и Сирии в связи с мощным землетрясением и объявили о готовности оказать помощь.

Ранее 5-tv.ru публиковал большую хронику событий землетрясения в Турции с фото и видео.

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