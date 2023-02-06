Кто из эстрады использует «уколы красоты»? Косметолог разоблачила звезд

Из-за деформационно-отечного типа старения препараты у Асти «поплыли». Какие детали выдают других звезд отечественного шоу-бизнеса?

Врач-косметолог Нелли Цатурова рассказала, что делают со своей внешностью звезды и какие косметологические процедуры делают. Эксперт рассказала, как омолаживаются звезды и профессиональным глазом оценила какие недавние процедуры дали такой эффект. Об этом сообщает издание KP.RU.

Звезды часто меняются до неузнаваемости и молодеют. В этом им помогают врачи-косметологи или пластические хирурги: у актрис разглаживаются морщины, овал лица становится острым, лишняя кожа у глаз исчезает, а губы становится пухлее и сочнее. Многие уколы сейчас создают такой эффект, который раньше получался только с помощью операций.

Аппаратные процедуры не только омолаживают, но и избавляют от асимметрии, делают подтяжку и придают дополнительный объем.

Екатерина Варнава, 38 лет

Екатерина Варнава. Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

Артистку Варнаву уже давно обсуждают в социальных сетях из-за кардинальных изменений во внешности. Варнава делала пластические операции, уколы, стала носить линзы и поменяла цвет волос. Эксперт отметила, что звезда вколола в область верхней трети (лоб, межбровье, глаза) нейропротеин (ботокс), а также уменьшила объемы лица на аппарате альтера, явно видна контурная пластика подбородка и филлеры в области скул.

А вот контурная пластика губ выполнена неудачно, скорей всего, ее делали давно полимером. И явно заметна ринопластика, которую актриса и не скрывает. Ведь операция именно на нос сильнее всего изменила внешность дивы.

Марина Зудина, 57 лет

Актриса Марина Зудина. Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Недавно Зудина посетила кинопремию, несколько премьер, где актриса удивила своей внешностью — идеальный овал тридцатилетней женщины. Косметолог комментирует преображение артистки и предполагает, что ей сделали следующие процедуры: контурную пластику с помощью введения гиалуроновой кислоты, также актриса избавилась от носослезной борозды, восполнила объем скуловой области.

Нитевой дорогостоящий лифтинг придал овалу четкости и подтянул среднюю треть лица. С помощью введения ботокса актриса добилась гладкого лба и бровей. Благодаря кислотным пилингам и мезотерапии актриса имеет свежий и ровный тон кожи. Не исключено использование лазерного омоложения.

Елена Проклова, 69 года

Актриса Елена Проклова. Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Проклова не скрывает, что еще в 44 года сделала круговую подтяжку лица. Теперь Проклова открыто заявляет, что посещает косметолога, так как операция была уже 20 лет назад. Нелли Цатурова перечисляет, какие процедуры делает актриса. У женщины плотная кожа, а это значит, что были инъекции коллагена, контурная пластика губ с помощью гиалуроновой кислоты.

Также благодаря ботоксу в области верхней трети изменилась форма бровей и разгладился лоб. С помощью блефаропластики верхних и нижних век, актриса решила проблему «тяжелого» взгляда. Операция действительно была сделана давно.

Анна Асти, 32 года

Певица Анна Асти. Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Певице всего 32 года, а она уже осуществила достаточно большой комплекс процедур с лицом. Пользователи в социальных сетях обсуждают: зачем ей такие эксперименты, ведь они бросаются в глаза даже тем, кто не разбирается в «уколах красоты». Врач-косметолог Нелли Цатурова отметила, что певица сделала контурную пластику губ. Изменены углы нижней челюсти, скулы и подбородок.

«Сделано практически все… Из-за деформационно-отечного типа старения, препараты, которые были введены просто „поплыли“», — сказала эксперт.

Другими словами — гиалуроновая кислота, которую ей вводили, притянула воду и получился «шарик» вместо лица. Коррекция носа была сделана липолитиком. Скорректированы мимические морщины лба и межбровья. Благодаря кислотным пилингам и мезотерапии кожа выглядит ровной и сияющей.

Екатерина Климова, 45 лет

Актриса Екатерина Климова. Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Актриса Климова, которую ранее не причисляли к тем, кто увлекается процедурами красоты, преобразилась после новогодних праздников. У нее не осталось ни одной морщинки.

Косметолог комментирует перемены на лице звезды и думает, что актриса ввела ботокс в лоб, межбровье, глаза. Филлер был уколот в скуловую зону и носослезную борозду. Также была произведены: «RF игольчатый лифтинг лица», инъекции коллагеностимуляторов, пилинги и мезотерапия.

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