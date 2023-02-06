«Под завалами еще остались люди»: что происходит в Турции после землетрясения

В Турции и Сирии растет число жертв страшного землетрясения. Оно было настолько мощным, что затронуло сразу несколько стран. Эпицентр находился на турецком юго-востоке в провинции Кахраман-Мараш. Магнитуда составляла 7,8. Дома в нескольких городах за секунды сравняло с землей. Ощутимо трясло столицу Ливана Бейрут, отголоски ощутили на всей территории страны. В столице Ирака жители почувствовали небольшие колебания. Слабые афтершоки также зафиксированы у берегов Греции в Эгейском море и в столице Кипра Никосии.

Турецкие спасатели приступили к разбору завалов. А подземные толчки вызвали не только разрушения, но и спровоцировали пожары. В провинции Хатай взорвался газопровод. Взять пламя под контроль пока не удается. Жители всей страны сейчас так напуганы, что бояться находиться в своих домах, опасаясь афтершоков. Кадры из самого эпицентра землетрясения, сильнейшего за последние 500 лет в регионе — у Анны Воропай.

Жилой дом рухнул после рассвета, когда в Турции уже приступили к разбору завалов и надеялись, что сильнейшее за 20 лет землетрясение им удалось пережить. Удары были такой разрушительной силы, что многоэтажки за секунды складывались в груды бетона.

В руинах сейчас лежит практически весь юго-восток Турции. Во многих городах не осталось ни одного целого здания. В воздухе висит строительная пыль и дым от пожаров, из-под завалов раздаются крики раненых.

«Под завалами еще остались люди. У меня в этой квартире живет друг, его детей спасли с верхнего этажа, но дочь сломала руку», — сказал житель Турции Биркан Ризван.

«Я спал, когда моя жена внезапно разбудила меня. Землетрясение было очень сильным, очень страшным. Мы слышали звуки отовсюду. Прошло почти две минуты, пока толчки прекратились», — сказал житель Турции Ихсан Четинтас.

Землетрясение магнитудой 7,5 началось в провинции Кахраманмараш, когда все спали, в 04:17. Эпицентр располагался в 30 километрах от города Газиантеп. Это в 110 километрах от сирийского Алеппо. На кадрах из аэропорта снято самое начало землетрясения. Бросив багаж, пассажиры в панике выбегали на улицу.

Сразу после первых толчков в нескольких районах возникли сильные пожары из-за повреждения газопроводов. На месте одного из них вырывается гигантский факел.

В Сирии разрушения не меньше. В городах слышны стоны раненых и крики тех, кто за одну ночь потерял все.

Асад проводит экстренное совещание с правительством, но оценивать ущерб еще рано. В городах разбирают завалы. Из-под разрушенного здания смогли достать ребенка.

Толчки ощущались и в соседних странах — Ираке, Иордании, Израиле и Ливане. Жители Бейрута сейчас сидят в машинах на улице и не рискуют заходить в здания.

«Дома долго трясло, мы привыкли, что это заканчивается быстро, но в этот раз это длилось достаточно долго. Около минуты, а через 15 минут землетрясение повторилось», — сказал житель Бейрута.

В Турции спасателям помогают сами жители. Эту ночь они провели на улице, помогая уцелевшим выбраться из-под разрушенных домов. Без крыши над головой остались тысячи человек. Данные по погибшим и раненым растут с каждым часом.

«Поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения. Министерства внутренних дел и здравоохранения, Управление по чрезвычайным ситуациям, губернаторы провинций и все другие ведомства быстро начали работу», — сказал Реджеп Эрдоган.

В МВД Турции заявили о введении самого последнего, четвертого уровня тревоги. Он подразумевает запрос международной помощи.

«На юго-восток Турции из других регионов республики направлены спасательные расчеты для извлечения людей из-под завалов», — сообщил глава МВД Турции.

МЧС России готово направить на помощь два самолета Ил-76 со спасателями для ликвидации последствий. Вот только в районе землетрясения приземлиться им, похоже, негде. Землетрясение уничтожило взлетно-посадочную полосу аэропорта Хатай на юго-востоке страны.

В Ассоциации туроператоров России заявили: землетрясение случилось не в туристической зоне, организованных групп отдыхающих там нет. В генконсульство Турции обращений от россиян пока не поступало.

Сейсмологи предупреждают об угрозе повторных толчков, которые могут почувствовать и в других регионах страны.