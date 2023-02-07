Бойцы ВС РФ плотным огнем оттеснили ВСУ на артемовском направлении — видео с передовой
Российские военные не оставили украинским националиста ни единого шанса у поселка Спорное. Бьют из всех орудий.
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Ожесточенные бои сейчас идут в районе поселка Спорное на артемовском направлении. Наши военные медленно, но верно вытесняют противника все дальше. Российские силы не дают украинским боевикам ни единого шанса. Эксклюзивные кадры с передовой — в репортаже военкора «Известий» Дениса Кулаги.
На атакующих позициях в районе Спорного сложно сейчас подойти даже ко второй линии. Пока леса прикрыты плотным огнем наших войск, есть возможность практически безопасно добраться к артиллеристам
«Идем, получается, след в след за нашим проводником. Дело в том, что этой ночью здесь работали украинские снаряды с „Лепестками“. Вся территория покрыта минами, но из-за снега их не видно. Поэтому так и идем», — рассказал военкор.
Аккуратно выбираемся к огневой, где уже артиллеристы получили назначенные цели. Яркие всплески говорят о детонации снарядов ВСУ. Из укрытия спешно выходит украинский танк, но его давно уже поджидают наши расчеты противотанковых ракетных установок. Не дожидаясь возможного ответа, выходим на другие позиции.
«Если что — обстрел если начнется — вот канавка, сразу в них падайте. А потом мелкими перебежками будем выходить», — проинструктировал журналистов военнослужащий.
Наш проводник показывает результат работы российских войск. Продвижение не совсем заметно на геополитической карте — всего-то 70-100 метров на направлении у поселка Спорное. Но весьма ощутимо для противоборствующей стороны.
«Вот брошенные позиции — их уже присыпало снегом. Вот еще, вот еще „копанка“. В этот раз намного глубже копали ВСУ здесь, чтобы укрепиться. Но наши войска умудрились накатом пройти и выгнать их из этих нор», — показал обстановку Денис Кулага.
Подобного результата удается добиться только при полном согласовании действий всех видов войск на данном направлении: от пехоты и артиллерии до войск противовоздушной обороны.
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