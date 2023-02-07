На юге Перу как минимум 40 человек погибли в результате оползней. Они сошли после сильных ливней сразу в пяти населенных пунктах.

В горных районах размыло фундаменты домов. Около двухсот жилых строений просто рухнули. Мощные потоки воды и грязи вперемешку с камнями сбивали с ног и уносили местных жителей. Многие уже не могли спастись самостоятельно.

Мужчина, который запечатлен на видео, выжил. Еще пять человек пропали без вести. Грузовик, в котором они ехали, снесло течением. Сейчас пострадавшие районы обследуют спасатели.