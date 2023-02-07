Дальний Восток РФ и Китай возобновили авиасообщение после многолетней паузы

Из Хабаровска в Харбин после длительного перерыва вылетел первый прямой рейс. Ранее установленные ограничения на авиасообщение с Китаем были связаны с пандемией. Пока что пассажирские самолеты будут летать по маршруту всего раз в неделю.

Кроме того, попасть в Поднебесную по-прежнему невозможно по туристической визе. Въезд разрешен только по рабочей, учебной или семейной.

Еще одной приятной новостью стала продажа билетов на рейсы из Владивостока. Этот маршрут начнет действовать через полтора месяца. Правда, все бюджетные билеты на него уже разобрали.