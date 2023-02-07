Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт на Украине

Запад делает все, чтобы противостояние России и Украины продолжалось, при этом участие НАТО в конфликте становится все очевиднее. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во время селекторного совещания 7 февраля.

«США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт. Для этого они приступили к поставкам тяжелого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории», — прокомментировал он.

По словам Шойгу, финансирование Киева втягивает НАТО в конфликт и накаляет обстановку. Кроме того, призыв Запада к нападению на российские территории может привести к «непредсказуемому уровню эскалации».

Ранее РФ направила странам альянса ноту из-за поставок вооружения киевскому режиму. Глава МИД Сергей Лавров объяснил, что любые грузы, содержащие военную помощь Украине, превратятся в законную цель для России. В министерстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем».

Специальная военная операция по защите Донбасса продолжается. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Запад вводит санкции, а затем придумывает хитрые уточнения к ним.