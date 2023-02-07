Вы ждали рыданий и жалоб? Зачем 50-летняя Королева оголилась напоказ

Певица взбудоражила поклонников, выложив в соцсети снимок в полуголом виде.

Сексолог Катерина Молния призвала женщин равняться на 49-летнюю Наташу Королеву, которая на фоне упорных слухов о разводе с супругом Сергеем Глушко (Тарзан) снялась в пикантном образе и выставила фото на всеобщее обозрение в соцсети.

На снимке певица позирует в комбинации с кружевами, которая подчеркивает ее фигуру и позволяет лицезреть плечи, декольте и бедра. Также Королева сменила прическу, оформив волосы в виде афро-кудрей.

Далеко не все фанаты позитивно оценили смелость певицы, которой в мае исполнится 50 лет. Многие осудили Королеву за неуместное, по их мнению, в этом возрасте желание оголиться напоказ.

Однако сексолог не нашла ничего предосудительного в пикантном снимке певицы и даже похвалила Королеву за то, что та не боится показать свою телесную красоту.

«Ну а кто сказал, что в 20-30 лет можно такое выставлять, а в 50 — нет? Тем более, что Наташа Королева — звезда шоу-бизнеса, которая должна притягивать к себе внимание. Это прекрасный инфоповод для того человека, чье тело в прекрасной форме», — заявила Молния в комментарии 5-tv.ru.

Сексолог отметила, что если певица будет демонстрировать подобные фото в такой же форме в 60-70 лет, то останется только порадоваться за нее и пытаться быть на нее похожей.

Кроме того, сексолог увидела в поступке Королевой попытку справиться со стрессовой ситуацией, в которой певица оказалась из-за слухов о ее разводе с Тарзаном, а, возможно, и реальных проблем в их отношениях. И по мнению Молнии, Королева нашла едва ли не единственный правильный выход из положения.

«Если бы Наташа выложила какой-то печальный слезливый пост, где она бы рыдала и жаловалась, какой ее муж ужасный человек, как он с ней некрасиво поступил, как ей теперь плохо, и как она рвет на себе волосы и сидит в черной одежде, возможно, ее бы пожалели, и разговоров было бы еще больше. Но Наташа сделала все правильно. Она показала, что она здоровая, счастливая и красивая. Она не выставила себя жертвой», — подчеркнула специалист.

По словам Молнии, измена или развод очень серьезно воздействуют на психику любой женщины. Такой удар порой сравни утрате любимого человека. Иными словами, это большой стресс, из которого надо правильно выходить, отметила сексолог.

«Наташа нам показала, что она вышла из этого стресса, что она урегулировала этот конфликт внутри семьи, и мало того, эта семья продолжила существовать. Это действительно, на мой взгляд, заслуживает уважения. По крайней мере, к этим людям надо присматриваться, брать на вооружение те методы, которые они использовали для того, чтобы сохранить свою семью», — резюмировала Молния.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наташа Королева впервые ответила на слухи о разводе с Тарзаном.