Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 108

Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти

Фото, видео: Telegram / Прокуратура Тульской области; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Количество погибших при взрыве а пятиэтажке под Тулой возросло до 5 человек, сообщают источники 5-tv.ru. Известно, что под завалами могут находится еще как минимум 10 человек.

Также предварительно сообщается о госпитализации троих пострадавших.

На месте работают спасатели и медики. Также в Ефремов выехали руководитель регионального СК и следователи. Основной версией происшествия считается взрыв бытового газа. По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки прокуратурой. 

Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.

-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 7 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
«Борька, остановись!» — Решетин ответил унизившему россиян Гребенщикову
18:20
Молодой и экстремальный: что будет делать Николай Дроздов после выписки
18:16
Семья Костомарова приняла тяжелое решение на фоне ампутации конечностей фигуриста
18:07
«Тут вообще ужас»: как из-под завалов дома в Тульской области спасали людей
18:00
«Выстраивают цепь»: доктор наук перечислил признаки расширения НАТО на Азию
17:47
Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось

Сейчас читают

Пока снег, не получится: Николаю Дроздову временно запретили выходить на улицу
"Убрать животик и нос укоротить": Пресняков к 55-летию решился на пластическую операцию
Как остановить и предотвратить травлю детей в школе
Украина тысяч электростанций: страна распадается на энергосистемы

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023