Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Количество погибших при взрыве а пятиэтажке под Тулой возросло до 5 человек, сообщают источники 5-tv.ru. Известно, что под завалами могут находится еще как минимум 10 человек.

Также предварительно сообщается о госпитализации троих пострадавших.

На месте работают спасатели и медики. Также в Ефремов выехали руководитель регионального СК и следователи. Основной версией происшествия считается взрыв бытового газа. По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки прокуратурой.

Жильцы дома эвакуированы, организован пункт временного размещения.