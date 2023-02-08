Разрушения в самом пострадавшем от землетрясения турецком городе сняли с коптера

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С высоты птичьего полета ясно видно, что многоэтажные дома буквально сложились. Едва устояла мечеть, стоящая в центре между ними.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Depo Photos; 5-tv.ru

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В самые пострадавшие районы Турции прибыли специалисты МЧС России. Люди с огромным опытом — едва приземлившись, они сразу приступили к работе. Вот так сейчас выглядит с воздуха один из самых разрушенных городов — Кахраманмараша. От него остались практически руины. И вот в таких условиях сейчас приходится искать выживших. С места событий передает корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Масштабы случившегося в Турции можно увидеть с высоты птичьего полета. Едва устояла мечеть, но многоэтажные дома вокруг — буквально сложились. Это один из крупных жилых кварталов Кахраманмараша — самый эпицентр землетрясения.

«Российские спасатели продолжают разгребать завалы в одном из жилых кварталов города Кахраманмараш. Видно, что работают руками. Практически не применяют какой-то инструмент. Потому что там под завалами — на самом верху — еще могут оставаться живые люди», — показал ход спасательных работ Иван Литомин.

С момента первых подземных толчков прошло около суток. Но люди все еще продолжают стоять в ожидании у своих разрушенных жилищ. Спасатели для них — единственная надежда.

«Те, кто потерял свой дом, разжигают костры из его же остатков — прямо на улице, чтобы согреться. Прямо рядом со спасателями, которые разгребают завалы, стоят люди. Они пытаются спасти какие-то вещи. Ждут, что услышат родной голос среди выживших», — показал корреспондент.

«Специальными приборами мы прослушиваем все, что делается. Объявляем минуту тишины. Используем еще раз кинологические расчеты. Мы людей ищем», — рассказал первый заместитель главы МЧС РФ Андрей Чуприян.

Российские спасатели свой лагерь разбили в пригороде. Работают в три смены по восемь часов — 24/7. Все — ради спасения людей.

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