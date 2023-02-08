Достали живым: момент спасения мужчины из-под завалов в Сирии попал на видео
Момент спасения мужчины из-под завалов в Сирии сотрудниками МЧС РФ попал на видео
Фото, видео: www.globallookpress.com / Caglar Oskay; 5-tv.ru
По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли не менее 1250 человек. Выжившим активно помогают российские спасатели и военные.
Российские спасатели в эти минуты работают в Сирии, где землетрясение унесло жизни не менее 1250 человек. Практически сразу наши специалисты обнаружили живого человека под обломками здания, которое еще недавно было общежитием для студентов-медиков.
Мужчину зажало под плитами на глубине более двух метров. Чтобы бережно достать пострадавшего, пришлось вручную разгребать бетон и железо.
А наши военные, которые подключились к поисковой операции в Сирии в первые же часы, за сутки спасли 42 человека.
Еще одна группа спасателей и кинологов готовится к вылету из петербургского аэропорта «Пулково» в пострадавшие районы Турции. Это 30 человек, среди которых есть и психологи. С собой группа привезет специальное оборудование для поиска выживших людей.
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