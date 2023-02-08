Достали живым: момент спасения мужчины из-под завалов в Сирии попал на видео

По последним данным, в результате землетрясения в Сирии погибли не менее 1250 человек. Выжившим активно помогают российские спасатели и военные.

Российские спасатели в эти минуты работают в Сирии, где землетрясение унесло жизни не менее 1250 человек. Практически сразу наши специалисты обнаружили живого человека под обломками здания, которое еще недавно было общежитием для студентов-медиков.

Мужчину зажало под плитами на глубине более двух метров. Чтобы бережно достать пострадавшего, пришлось вручную разгребать бетон и железо.

А наши военные, которые подключились к поисковой операции в Сирии в первые же часы, за сутки спасли 42 человека.

Еще одна группа спасателей и кинологов готовится к вылету из петербургского аэропорта «Пулково» в пострадавшие районы Турции. Это 30 человек, среди которых есть и психологи. С собой группа привезет специальное оборудование для поиска выживших людей.