Видео: в Турции спасатели напоили из крышки зажатого в обломках малыша

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Под завалами до сих пор находятся люди. Спасатели работают в круглосуточном режиме.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cem Bakirci; 5-tv.ru

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Спустя почти двое суток после землетрясения в Турции и Сирии под завалами продолжают находить выживших! В сети появились кадры вызволения малыша, который провел все это время на холоде — без еды и воды. Пока одни спасатели пытались освободить зажатые ножки ребенка, их коллега поил кроху из крышки.

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7 неподалеку от турецкого города Газиантеп 6 февраля в 04:17 по местному времени (совпадает с мск). После этого были зафиксированы повторные толчки. В результате оказались разрушены тысячи зданий. Согласно последним данным, число погибших при землетрясении увеличилось до 5894 человек, число пострадавших составило уже 34 810.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение стало самым сильным с 1939 года. В стране до 12 февраля объявлен общенациональный траур.

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