Очевидцы о взрыве газа в доме под Тулой: «Меня аж откинуло, чуть башку не оторвало»

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Очевидцы рассказали о взрыве газа в пятиэтажке в Тульской области

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Агафонов; 5-tv.ru

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В результате ЧП в Ефремове погибли пять человек. Жертв могло быть больше. Двое мужчин сказали, что им просто повезло остаться в живых.

Усиленная группировка МЧС, Следственный комитет и полиция работают на месте взрыва газа в Ефремове. По последним данным, погибли пять человек. Еще трое — в больнице.

Всем пострадавшим по распоряжению губернатора Алексея Дюмина окажут помощь. Тех, кто остался без крова, временно разместили в гостиницах и обеспечили всем необходимым. С места событий расскажет корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

«На месте взрыва спасатели работают без перерыва. Сейчас они пытаются снять верхнюю плиту, потому что есть вероятность обрушения, а им необходимо обследовать нижние этажи, ведь там могут быть люди», — рассказала журналист.

Ольга с мужем показывает пожарным, где под завалами может быть мать с ребенком. Услышав грохот, жители соседних домов еще до приезда спасателей бросились на помощь.

«Среди развалов девушка выглядывала, мы приняли ребенка, я его передал вниз. Потом ее взял и спустил, потом мужчину мы вытащили. Она сказала: „Помогите! У меня сестра с малышом за стеной на втором этаже“. Получается, ее завалило через стенку», — сообщили очевидцы.

Трехлетнего Диму полураздетым достали из-под плиты. У мальчика сотрясение мозга и рассечен лоб — его сразу доставили в больницу. Там же оказывают помощь еще трем пострадавшим.

«Один в тяжелом состоянии, сочетанная травма, в реанимации находится. Второй — в легком состоянии. У него переохлаждение и поверхностные травмы. Еще есть ребенок, он госпитализирован в детское отделение. Серьезных повреждений нет», — отчитался заведующий травматологическим отделением больницы в Ефремове Анатолий Миненков.

«Подготовлен вертолет санитарной авиации, который в случае необходимости будет задействован для эвакуации и оказании более высококвалифицированной помощи в учреждения Москвы», — добавил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Из-под завалов уже достали семь человек. Из них трое детей.

«Как мы видим, разрушен весь подъезд. Уничтожено восемь квартир. Весь дом покрылся трещинами. Ударная волна была мощнейшей. Она выбила даже окна в соседнем доме», — показала корреспондент «Известий».

«Вот такие булыжники — килограммов по 25-30, бетонные. Кровать стояла в этом районе, все бы это полетело на меня. А я ушел в это время в туалет. Повезло!» — порадовался Александр Павлов.

Андрей Плетнев уверен: у него второй день рождения. Он отошел от пятиэтажки за несколько минут до взрыва.

«Все эти плиты падают, я смотрю, все это летит на машину мою. Только поставил — буквально пять минут. Меня бог спас!» — уверен Андрей.

Плиты завалили его машину, булыжники разлетались на десятки метров вокруг, выбивая окна даже в соседних домах.

«От взрыва меня аж откинуло, все послетало. Хорошо, что взрывная волна туда пошла. Была бы здесь, башку бы мне точно оторвало», — поделился очевидец.

Сам момент взрыва попал на камеры видеонаблюдения. По словам жильцов, перед обрушением в доме на четвертом этаже отчетливо пахло газом. Соседи даже позвонили в экстренные службы, но они приехали уже к разбору последствий.

По предварительным данным, причина ЧП — взрыв бытового газа. Жители соседних домов говорят, что ни раз жаловались на проблемы. Возбуждено уголовное дело «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

«На контроле в прокуратуре Тульской области находятся вопросы размещения жителей в пунктах временного пребывания. Ход и результаты расследования уголовного дела также контролируется прокуратурой», — сообщил прокурор Тульской области Александр Грицаенко.

ЧП на личном контроле у губернатора Тулы. Семьям погибших и пострадавшим будет оказана материальная поддержка. Глава региона поручил местной администрации в течение суток заменить все выбитые окна в соседних домах.

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