В США Капитолий оградили забором перед посланием Байдена к Конгрессу
Большинство американцев отрицательно оценивают работу Байдена на посту президента.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru
В Вашингтоне полиция оградила здание Капитолия — Джо Байден обращается к Конгрессу с посланием о положении дел в стране. Он должен рассказать, что сделал к середине своего четырехлетнего срока.
Белый дом ранее опубликовал отрывки из выступления. Байден, например, раскроет детали своего плана по инвестициям в экономику. При этом опрос показал: 62% американцев считают, что за два года работы Байден добился «не очень многого» или «почти ничего».
Читайте также
-7° 781 мм рт. ст.
73%
73%
70.89
0.29 75.91
-0.12
0.29 75.91
-0.12
Нашли ошибку?