Под завалами дома в Тульской области могут находиться шесть человек

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Рита Миронова
Рита Миронова 15

Дом обрушился в результате взрыва газа. На данный момент известно о пяти погибших.

Под завалами дома в Тульской области могут находиться шесть человек

Фото: © РИА Новости / Ольга Тихонова

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По информации экстренных служб, под завалами дома в Тульской области после взрыва газа могут оставаться еще щесть человек. Об этом пишет ТАСС.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов произошел вечером 7 февраля. На месте продолжается разбор завалов. Официально экстренные службы сообщили о пяти погибших, еще троих госпитализировали, в их числе оказался маленький ребенок. Сколько всего человек находилось в доме в момент взрыва — неизвестно.

Жильцов дома эвакуировали. В городе организован пункт временного размещения.

Причиной взрыва экстренные службы назвали взрыв бытового газа. От мощности ударной волны от дома отлетели целые панельные блоки и, по словам очевидцев, осталась лишь затылочная стена.

«При мне женщину оттуда (из-под завалов — Прим. ред.) вытащили, бабушку одну, мужчину какого-то практически при смерти. Ноги, руки, тут вообще ужас», — рассказал очевидец 5-tv.ru.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры взрыва газа в доме в Тульской области.

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