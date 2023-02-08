Число жертв при землетрясении в Турции превысило шесть тысяч

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Число жертв при землетрясении в Турции выросло до 6234

Число жертв при землетрясении в Турции превысило шесть тысяч

Фото: www.globallookpress.com / Cem Bakirci

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Далеко не всех людей под завалами удается сразу спасти.

Количество умерших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 6234 человек, а число пострадавших уже превысило 37 тысяч. Об этом заявило турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.

Землетрясение магнитудой 7,4 случилось на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией еще рано утром в понедельник. Очаг залегал на глубине десяти километров, все здания в зоне подземных вибраций складывались, словно карточные домики.

Стихийное бедствие привело к серьезным разрушениям не только в этих двух государствах, но и по всей Западной Азии. Сразу начали приходить сообщения о погибших, сначала было сотни жертв, потом число выросло до тысячи, а сегодня переступило предел в шесть тысяч смертей.

Несмотря на все усилия спасателей — вытащить сразу всех не удается. Некоторых вносят в так называемый «список ожидания», который может оказаться смертельным для «руиновых заложников». По данным СМИ, в страшный перечень внесли и российскую семью из Москвы, которая приехала в Турцию к родственникам. У пары два маленьких ребенка — два с половиной и четыре года. Дом, где они находились, разрушился в результате землетрясения, но у турецкого МЧС на текущий момент не хватает снаряжения для спасения российских граждан.

Наша страна не осталась равнодушной и оказала поддержку Анкаре в такой тяжелый момент. Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские спасатели приступили к работе в Турции.

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